Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
17.07.2026 06:44
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CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan liderlik krizinde uzlaşma sağlanamadı. Özgür Özel ve ekibinin gelecek hafta yeni bir parti kuracağını açıklaması beklenirken, en az 80 milletvekilinin katılımıyla 24 yıldır CHP'nin elinde bulunan ana muhalefet partisi unvanının da el değiştirmesi öngörülüyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de yaşanan liderlik krizinde uzlaşma sağlanamadı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ayrışma yeni bir aşamaya taşındı.

Özgür Özel'in yaptığı olağanüstü kurultay çağrılarının karşılık bulmaması üzerine, Özel ve ekibinin siyasi çalışmalarını yeni kurulacak bir parti çatısı altında sürdürme kararı aldığı öğrenildi.

YENİ PARTİNİN HAFTA İÇİNDE DUYURULMASI BEKLENİYOR

Sözcü'den Bala Ateş Irmak'ın haberine göre pazartesi günü başlayacak adli tatilin ardından Özgür Özel ve kurmaylarının yeni partiyi hafta içerisinde kamuoyuna tanıtması bekleniyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, hukuki bir engel çıkmaması halinde partinin adının "Yeni Parti" olacağı belirtiliyor.

Özel'e destek veren milletvekillerinin de toplu şekilde yeni partiye katılmasının planlandığı ifade ediliyor.

ANA MUHALEFET UNVANI EL DEĞİŞTİREBİLİR

Yeni partiye CHP'den en az 80 milletvekilinin katılması halinde, partinin kurulduğu gün TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna yükselmesi bekleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 24 yıldır taşıdığı "ana muhalefet partisi" unvanı da Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçmiş olacak.

Önümüzdeki hafta boyunca yeni oluşuma ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması, ardından da İçişleri Bakanlığı'na yapılacak resmi başvuruyla partinin kuruluş sürecinin tamamlanması planlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika

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