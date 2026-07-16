Trabzon\'da uzman çavuş evde ölü bulundu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş B.B., mesaiye gitmemesi üzerine evine giren arkadaşları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk bulgular intihar ihtimalini işaret ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi Mineli Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bahçecik Cezaevi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin (34) sabah görevine gitmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. Uzman çavuşun ikamet ettiği adrese giden arkadaşları, içeri girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. B.B.'yi kanlar içinde hareketsiz yatar halde bulan meslektaşları, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, uzman çavuş B.B.'nin tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmaların ardından, askeri personelin kendi beylik tabancasıyla yaşamına son vermiş olabileceği şüphesi öne çıktı. B.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam ediyor.