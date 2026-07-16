AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür. - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.
16.07.2026 12:30
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

O gece yaşananlarla ilgili konuşan İnan, “ 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığından Gazi Meclisimize, AK Parti Genel Merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar Ankara’nın dört bir yanında milletimiz destansı bir direniş ortaya koydu. İstanbul’da, Edirne’den Hakkâri’ye, İzmir’den Van’a kadar aziz milletimiz; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ikinci Kurtuluş Mücadelesi’ni verdi.

Birinci Kurtuluş Mücadelemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysak, 15 Temmuz gecesi de millî irademize, bağımsızlığımıza ve geleceğimize yönelen işgal girişimini aynı inanç ve kararlılıkla bertaraf ettik.

Şayet o gece hain FETÖ’cü darbeciler başarılı olsaydı, bugün ne Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi bu kararlılıkla savunabilir ne de İHA ve SİHA’larımız başta olmak üzere savunma sanayiinde yüzde 90’lara ulaşan yerlilik oranlarından söz edebilirdik. 15 Temmuz’da kazanılan zafer, yalnızca demokrasimizi değil; Türkiye’nin bağımsızlık yürüyüşünü, savunma hamlelerini ve güçlü gelecek hedeflerini de kurtarmıştır.” dedi.

15 Temmuz’u İsrail’in tüm planlarının çöktüğü gün olarak tanımlayan İnan,

“FETÖ, yaklaşık 45 yıl boyunca yalnızca devletimizin içine sızan bir ihanet şebekesi değil, aynı zamanda İsrail’in ve küresel emperyalist güçlerin Türkiye’deki taşeronlarından biri olarak faaliyet gösterdi. Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, görünen ve görünmeyen casusluk faaliyetlerinden toplumsal ve siyasi mühendislik girişimlerine kadar Türkiye’ye yönelik birçok beşinci kol faaliyeti bu yapı üzerinden yürütüldü.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir <a class='keyword-sd' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a class='keyword-sd' href='/eyyup-kadir-inan/' title='Eyyüp Kadir İnan'>Eyyüp Kadir İnan</a>: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.

15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yalnızca FETÖ’cü darbecileri mağlup etmedi; aynı zamanda onların arkasındaki güçlerin Türkiye ve bölgemiz üzerindeki planlarını da boşa çıkardı. O gece bu kirli taşeron yapı tarihin kara çöplüğüne gönderildi.

Bugün İsrail, Gazze’de işlediği soykırım ve bölgemize yaymaya çalıştığı zulüm politikalarıyla doğrudan karşımızdadır. Dün Türkiye’ye yönelik operasyonlarını FETÖ gibi taşeron yapılar üzerinden yürütenler, bugün kendi yüzleriyle sahaya çıkmak zorunda kalmıştır.

Bu nedenle 15 Temmuz, İsrail’in ve küresel emperyalist güçlerin bölgeye ilişkin hesaplarının çöktüğü tarihî bir dönüm noktasıdır. Şayet FETÖ’cü darbeciler o gece başarılı olsaydı, Türkiye bağımsızlığını ve millî iradesini kaybetmiş, emperyalist güçlerin uydusu hâline gelmiş ve adeta bir FETÖ cumhuriyetine dönüştürülmüş olacaktı. Milletimizin destansı direnişi, yalnızca bir darbeyi değil, Türkiye’yi teslim alma ve bölgemizi yeniden şekillendirme planını da bertaraf etmiştir.” dedi.

“15 TEMMUZ KENDİNİ UNUTTURMAYACAK”

AK Partili İnan sözlerini şu şekilde tamamladı: “Unutulan darbe tekrarlanır.” derler. Ancak 15 Temmuz, kendisini hiçbir zaman unutturmayacak.

Bir genç olarak ifade etmek isterim ki 15 Temmuz’un ruhunu, milletimizin ortaya koyduğu cesareti ve verilen büyük mücadeleyi gelecek kuşaklara anlatmak hepimizin sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o gece sergilediği büyük cesaret ve kararlı liderlikle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. “Ben milletimle birlikte varım.” diyerek meydanlara çıkan, milletini direnişe çağıran ve darbecilere karşı mücadelenin öncülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesinin demokrasi kahramanı olmuştur.”

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Son Dakika 15 Temmuz AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür. - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    DARBENİN ARKASINDA ABD VARDI ŞİMDİ ABD DOSTUNUZ OLMUŞ AKP DOSTUNU DÜŞMANINI TANIYAMIYOR 1 0 Yanıtla
  • Alp Uganer Alp Uganer:
    Allah Allah bak sen 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür. - Son Dakika
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