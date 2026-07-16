Ayasofya\'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi

İstanbul’un simge yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ziyaretçi bölümünde, sesli bir şekilde İncil okuyarak provokasyon gerçekleştirdiği iddia edilen yabancı uyruklu iki turist yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılarak İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Olay, 14 Temmuz günü tarihi yarımadada bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde meydana geldi. Caminin turistler tarafından ziyaret edilen üst kat galeri (ziyaret) bölümünde iki kişinin çevredekileri rahatsız edecek şekilde ve yüksek sesle İncil okuduğu belirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ibadet ve ziyaret huzurunu bozmaya yönelik bu eyleme anında müdahale etti. Caminin ziyaretçi alanına giden polisler, eylemi gerçekleştiren kişileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan kimlik kontrollerinde, Türkiye’ye turistik amaçla giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu I.F. (32) ve V.F. (36) isimli şüpheliler polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki turist, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.