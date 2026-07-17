Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Gözaltı kararının gerekçesi ve soruşturmanın kapsamına ilişkin ise resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan Uğur'un emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldüğü, ayrıca evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi.

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Babala TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur , Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu dernek üyesi ve çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında ise 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde eğitim alan Uğur, kariyerine müzikle başladı. Daha sonra senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve içerik üreticiliği yapan Uğur, özellikle YouTube'da kurduğu Babala TV kanalıyla geniş kitlelere ulaştı.

Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programı, siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri vatandaşlarla bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarına destek veren Uğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündemde yer alıyor.