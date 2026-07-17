Oğuzhan Uğur gözaltına alındı - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
17.07.2026 07:34
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Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve evinde arama yapılan Uğur, deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle son günlerde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Babala TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan Uğur'un emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ayrıca evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi. 

Gözaltı kararının gerekçesi ve soruşturmanın kapsamına ilişkin ise resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu dernek üyesi ve çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında ise 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde eğitim alan Uğur, kariyerine müzikle başladı. Daha sonra senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve içerik üreticiliği yapan Uğur, özellikle YouTube'da kurduğu Babala TV kanalıyla geniş kitlelere ulaştı. 

Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programı, siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri vatandaşlarla bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarına destek veren Uğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündemde yer alıyor.

Vatan Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, Güncel, Deprem, Medya, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğuzhan Uğur gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Güçlü APAYDIN Güçlü APAYDIN:
    allahım ne güzel bir gün böyle ?? 22 10 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    ahbaplar bulustu desene 22 6 Yanıtla
    Gökay Cihan Gökay Cihan:
    Validen de orda 0 14
  • Ahmet Kurt Ahmet Kurt:
    çok güzel ?? barajı bi anlatsın bakalım yıne 20 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    uluslar arasi ceza mahkemesinin ülkemize kestiği cezayi medyaya yansitmamak için gündem değişikliği güzel yürütülmekte. 2 14 Yanıtla
  • RIDVAN ÖZLER RIDVAN ÖZLER:
    reis ne yapar adamı silker 0 0 Yanıtla
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