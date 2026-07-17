Aydın\'da intihar: Emniyet amirinin babası hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahıs emniyet amiri olan oğlunun silahı ile kendini vurdu. Olayda hayatını kaybeden 63 yaşındaki Kamil Kulaksız'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Karacasu ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'de yaşayan ancak bir süredir psikolojik tedavi gören 63 yaşındaki Kamil Kulaksız, yaklaşık bir ay önce Karacasu emniyet amiri olan oğlu M. Kulaksız'ın evine gelerek burada yaşamaya başladı.

İddiaya göre Kamil Kulaksız, evde dolabın üzerinde muhafaza edilen ilçe emniyet amiri olan oğlunun ruhsatlı tabancasına ulaştı. Evden silah sesi geldiğini duyan komşuların ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte ikamete giren sağlık görevlileri 63 yaşındaki şahsın ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal'ın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu ölüm vakası ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yaparken, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen babanın, polis oğlunun silahı ile kendini vurduğu belirtildi.

Kamil Kulaksız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN