İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Uğur da dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, AHBAP çalışanları, kripto işi yapan bir kişinin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

HESAPLARINA YURT DIŞINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin sonrasındaki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağandışı hareketlilik, söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirildi. Buna göre MASAK, hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı. Uğur’un yurt dışından banka hesabına, çoğunluğunun yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların oluşturduğu tahmin edilen yüklü miktardaki dövizin ise nereye aktarıldığı ise henüz bilinmiyor.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

CNN Türk canlı yayınında muhabir Merve Tokaz, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasına neden olan suçlamalarla ilgili edindiği bilgileri aktardı. Uğur'un "Suç gelirlerinin aklanması", "Örgüt üyeliği" suçlamaları ile gözaltına alındığını belirtti.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.