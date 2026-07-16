Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da "uskumru sandviç" paylaşımı - Son Dakika
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Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da "uskumru sandviç" paylaşımı

16.07.2026 18:55
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, İstanbul Boğazı kıyısında balık-ekmek yediği anlara dair yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Bakan Koizumi, Türk halkının sıcaklığını hissettiğini belirterek uskumru sandviç deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Türkiye'de balık-ekmek yediği anlara ilişkin bir paylaşımda daha bulundu.

BU KEZ VİDEO PAYLAŞTI

Bakan Koizumi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İstanbul sahilinde uğradığı balık-ekmek teknesinden videolu paylaşımda bulundu.

Koizumi paylaşımında, zirve kapsamında Türkiye'de yoğun bir dört gün geçirdiğini belirterek, İstanbul'da, Türk mutfağının "özel bir lezzeti uskumru sandviç"ini deneyimlediğini bildirdi.

Sahil gezisi hakkında "Türk halkının sıcaklığını gerçekten hissettiğim bir an oldu" diyen Koizumi, paylaştığı videoda da olay örgüsünü yazılı olarak anlattı.

“TEZGAHINDAN NEFİS KOKU YAYILIYOR"

Japon Bakan, Türkiye'de 1 yıldır görevli Japonya Savunma Bakanlığı Ataşesi Albay Saito'nun tavsiyesi ve rehberliğiyle, Türkiye'de yabancı yöresel yemekleri ilk kez deneyimlediğini bildirdi.

Koizumi, "Uçuşlar arasındaki zamanı değerlendiriyoruz. Deniz melteminin kokusunu taşıyan, yerel halkın sevdiği popüler bir dükkan. Derya Balık Ekmek. Uzaktan demirlemiş seyyar yemek tezgahından nefis bir uskumru kokusu yayılıyor." ifadelerini kullandı.

MİKTARI "İNANILMAZ" BULDU

Bol soğanlı bir "Yarım Balık Sandviç" sipariş ettiğini ve içindeki miktarı "inanılmaz" şeklinde nitelendiren Koizumi, hem işletmeci personel hem de diğer müşteriler tarafından sıcak karşılandığını kaydetti.

Koizumi, "(Japonya) Savunma Bakanlığı personeliyle Türk yemek kültürünü deneyimleme fırsatı buldum. Tam bir mutluluk anıydı. Albay Saito'ya rehberliği için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
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