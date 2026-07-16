Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

16.07.2026 17:29
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Bağcılar'da iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Bayram Bozkurt, kardeşi Mücahit Bozkurt'u defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, hayatını kaybederken, ağabeyi ise olayda kullandığı bıçakla beraber yakalandı.

Bağcılar'da iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağabey Bayram Bozkurt, kardeşi Mücahit Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Bayram Bozkurt, kardeşi Mücahit Bozkurt'a bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri alan Muhammet Mücahit Bozkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Mücahit Bozkurt ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Anne ve babanın ifadeleri doğrultusunda ağabey Bayram Bozkurt, saldırıda kullandığı bıçakla beraber kısa sürede yakalandı. Öte yandan hayatını kaybeden Muhammed Mücahit Bozkurt ise bugün öğle Bağcılar'da kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

"İKİSİ DE KARDEŞ DEDİLER"

Mahallede esnaf Arif Aksu, "Polis, olay yeri inceleme ekipleri ve babası geldi. Birini polis aldı kelepçeledi, diğerinin de cesedini aldılar. İkisi de kardeş dediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Bozkurt, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı - Son Dakika

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