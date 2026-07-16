Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi... - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...

16.07.2026 17:53
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına olayı aydınlatacak mahiyette yeni yazışma ve belgeler girdi. Kazanın ardından "tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" şeklindeki ByLock mesajı ve örgütten ayrılan bir kişinin, Fetullah Gülen’in Yazıcıoğlu için "Ortadan kaldırın" talimatı verdiğini duyduğunu söylediği beyanı dosyada yeni bir kapı araladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ’nün olayla muhtemel bağlantısına ilişkin çarpıcı tespit ve iddialara ulaşıldı.

Hazırlanan bilgi notunda; olay bölgesindeki savaş uçaklarından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına, ByLock mesajlarından örgüt mensuplarının olay öncesi ve sonrasındaki sıra dışı görüşmelerine kadar birçok hususa dikkat çekildi.

HELİKOPTERİ SAVAŞ UÇAĞI MI ETKİLEDİ?

Güvenlik birimlerinin çalışmalarına göre, helikopterin düştüğü bölgede olay anında üç savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Bu uçaklardan ikisinin Amasya 5. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16’lar, diğerinin ise Malatya Erhaç Askerî/Sivil Havalimanı’ndan havalanan bir F-4 olduğu tespit edildi.

Radar kayıtlarında F-4 savaş uçağının belirli bir süre radardan kaybolduğu; bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği veya alçak uçuşla meydana gelebileceği değerlendirildi. Bu nedenle savaş uçaklarının bilinçli ya da bilinçsiz şekilde helikopterin kırıma uğramasına yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Devlet Denetleme Kurulu raporunda da F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarının alçak irtifa uçuşlarının helikopterler açısından tehlike oluşturabileceği belirtildi. 1990’lı yıllarda Eskişehir’de bir F-4’ün helikopterin yakınından geçmesi sonucu oluşan basınçla helikopterin düştüğü olay da örnek gösterildi.

F-4 PİLOTUNDAN ADİL ÖKSÜZ’E UZANAN BAĞLANTI

Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın, uçuş saatini tamamlamak amacıyla olaydan 5 gün önce, 20 Mart 2009’da Malatya’ya geldiği belirlendi. Armağan’ın daha sonra FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde bulunduğu kayıtlara yansıdı.

Yapılan incelemelerde Armağan’ın 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Adil Öksüz’ün evindeki aramalarda ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan bir kitap üzerinde Ali Armağan’ın eşi Şerife Armağan’a ait parmak izlerinin bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

KAZADAN ÖNCE MALATYA’DA MAHREM İMAM TRAFİĞİ

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görevli isimlerin kazadan hemen önce gerçekleştirdiği görüşmeler oldu. Dönemin İstanbul Hava Mahrem İmamı Erol Sağlam’ın 21 Mart 2009’da İstanbul’dan Diyarbakır’a, buradan da Malatya’ya geçtiği belirlendi.

Sağlam’ın Malatya’da, örgütün Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş ile buluştuğu ve 22 Mart’ta İstanbul’a döndüğü tespit edildi. Erol Sağlam ve Ali Cingitaş’ın ortak irtibatlarının ise Hava Mahrem İmamı Cağfer Sarıkaya olduğu belirlendi.

ADİL ÖKSÜZ VE HARUN BİNİŞ’LE ABD’YE GİTTİ

Ortak irtibat konumundaki Cağfer Sarıkaya’nın, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yakalanan Harun Biniş ve firari Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009’da İstanbul’dan ABD’ye gittiği tespit edildi.

Söz konusu seyahatin, helikopter kazasından yalnızca 2 gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş’ın da kazadan 5 gün sonra, 30 Mart 2009’da İstanbul’a gittiği belirlendi.

KEMAL BATMAZ’LA KAZA SONRASI DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Güvenlik birimlerinin elde ettikleri bilgilere göre Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş’ın İstanbul’da, daha önce irtibatının bulunmadığı belirtilen FETÖ’nün hava mahrem imamlarından Kemal Batmaz ile görüştüğü tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü’nü yöneten isimlerden biri olduğu belirlenen Kemal Batmaz’ın, Erol Sağlam ve Ali Cingitaş ile İstanbul’da buluştuğu kaydedildi. Cingitaş ile Batmaz’ın geçmiş yıllarda iletişimlerinin bulunmamasına rağmen olayın hemen ardından irtibat kurmaları ve yüz yüze görüşmeleri, güvenlik birimlerince dikkat çekici bulundu.

BYLOCK’TAKİ ÇARPICI MESAJ DOSYAYA GİRDİ: İŞ HALLEDİLDİ

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ByLock yazışmaları da incelendi. Olay tarihinde FETÖ’nün Elazığ İl İmamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada çarpıcı ifadeler yer aldı.

Mesajda şu ifadelerin kullanıldığı belirlendi:

“Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim, noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika’ya gittiğimde büyüğümüz, sürecin en sıkıntılı hadisesiydi, dedi.”

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...

FETÖ’DEN AYRILAN İSİMDEN “ORTADAN KALDIRIN” İDDİASI

Daha önce FETÖ yapılanması içerisinde bulunduğunu söyleyen Abuzer Dilekçi’nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne kendiliğinden başvurarak verdiği ifadeler de dosyaya girdi.

Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, “Jhosef” kod adlı ve Fetullah Gülen’in özel adamlarından biri olduğunu ileri sürdüğü kişinin, Türkçe Olimpiyatlarını organize ettiğini, HSYK tayinleriyle ilgilendiğini ve örgütün ülke sorumlularını belirlediğini anlattı.

Dilekçi, söz konusu kişinin bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu’nun FETÖ’nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı.

“AÇIĞI BULUNAMAYINCA GÜLEN TALİMAT VERDİ”

Dilekçi’nin beyanına göre, Yazıcıoğlu’nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Fetullah Gülen’e bildirildi. Gülen’in önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun açığının araştırılması talimatını verdiği, ancak herhangi bir açık bulunamayınca “ortadan kaldırın” dediği ifadelere yansıdı.

Dilekçi, bu anlatımlardan Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanların adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.

KARANLIK BAĞLANTILAR AYDINLATILIYOR

Adli makamlar, ortaya çıkan savaş uçağı hareketleri, FETÖ’nün hava mahrem yapılanmasının olay öncesi ve sonrasındaki sıra dışı temasları, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bağlantıları, ByLock yazışmaları ve örgüt içinden gelen beyanların soruşturmanın seyri açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...

Soruşturma makamları, kazanın oluş şekli ile FETÖ’nün olay öncesindeki ve sonrasındaki faaliyetleri arasındaki muhtemel bağlantıları bütün yönleriyle araştırırken; soruşturma kapsamında en son gözaltına alınan 27'si mevcutlu 2'si tutuklu 29 şüphelinin ifadelerinin devam ettiği belirtiliyor.

Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, ByLock, Son Dakika

Son Dakika Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    işi kimin önü açılsın diye yaptılar :) 9 1 Yanıtla
  • ismail Demirpolat ismail Demirpolat:
    Fethullah gülen neden ve kim için kaldırttı acaba? Yoksa dış minnaklar mı yoksa yoksa mı.... 9 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bugun bazı olanları ve yapaların ortaya cıkmasınıda demekki 20-25 yıl sonra bilmiyomus gibi "heee ölemi" diyeceksiniz 2 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmaİloğlu Mehmet İsmaİloğlu:
    bunca sene sonra çözülmeyen cinayet 1 ayda çözüldü büyük başarı kim itiraf eti acaba 1 0 Yanıtla
  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    bunca zaman sonramı yanii 1 0 Yanıtla
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