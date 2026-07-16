Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saç saça baş başa kavga, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Iğdır merkezde bulunan Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bindikleri taksiden indikten sonra yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE SADECE İZLEDİLER

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tansiyon yükseldi ve kadınlar birbirine saldırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınların o anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde en dikkat çeken detay ise, kadınların yanında bulunan ve arkadaşları olduğu tahmin edilen gruptaki bazı kişilerin, kavgayı ayırmak veya müdahale etmek yerine yaşananları sakince izlemesi oldu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, kavgaya karışan kadınların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerden biri düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen diğer iki kadının yakalanmasına yönelik polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.