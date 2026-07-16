Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

16.07.2026 16:02  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, diğer iki kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saç saça baş başa kavga, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Iğdır merkezde bulunan Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bindikleri taksiden indikten sonra yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> her yerde bu kadınları arıyor

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE SADECE İZLEDİLER

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tansiyon yükseldi ve kadınlar birbirine saldırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınların o anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde en dikkat çeken detay ise, kadınların yanında bulunan ve arkadaşları olduğu tahmin edilen gruptaki bazı kişilerin, kavgayı ayırmak veya müdahale etmek yerine yaşananları sakince izlemesi oldu.

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, kavgaya karışan kadınların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerden biri düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen diğer iki kadının yakalanmasına yönelik polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Polis, Kavga, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Leandro Trossard, Beşiktaş’ta Leandro Trossard, Beşiktaş'ta

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:06:29. #7.12#
SON DAKİKA: Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.