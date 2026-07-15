Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi ve iki operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında derneğin başkanı Haluk Levent de yer aldı. Sanatçıya dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık, dernek kasasından şüpheli hesaplara yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiğini bildirdi, MASAK raporunda ise hesap hareketleri ve nitelikli dolandırıcılık incelemesi öne çıktı.

Kripto para iddalarının kökeni ise 2024'e uzanıyor. Çörek otu kapsülü ve yağı satan Nigella World, Fatih Eke tarafından kurulmuş, kendi zincirini, cüzdanını ve stake sistemini oluşturmuştu. Ağın coini 8 Ekim 2024'te 105 dolara kadar yükseldi, ardından sert biçimde eridi ve tepe noktasından alanlar büyük paralar kaybetti. Haluk Levent o dönem coin reklamı yapmadığını yalnızca Nigella World'ün organik tarım projelerini tanıttığını, bunun coin olarak algılandığını savundu. Zarar iddiaları büyüyünce mağdurların bir bölümü adliyeye başvurup dava açtı.

"ALAKAM OLMADIĞI HALDE 1052 MAĞDURUN ZARARINI KARŞILADIM"

Haluk Levent, 24 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda alakam olmadığı halde 1052 kripto mağdurunun zararını ödemekle başladığını, yüzde 1 hata bile olsa sorumluluk alıp herkesin zararını karşıladığını belirtti. Sanatçı, kripto reklamı yapmadığını yinelerken içine düştüğü ekonomik sıkıntının kişisel HLKCHAIN yatırımı ve bu ödemelerden kaynaklandığını, birçok yere ödemesini geciktirdiğini ve ödeme planları yaptığını söyledi.

Sanatçı, kişisel borçlarının Ahbap Derneği ile karıştırılmaması gerektiğini savundu. Dernek hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl denetlendiğini, deprem döneminden bu yana tüm hesaplar için uluslararası denetim şirketi Grant Thornton ile anlaşıldığını belirtti. Haluk Levent'e ayrıca 2025'te yazılan iki karşılıksız çek nedeniyle mahkeme yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası verdi.

HLK COİN YÜZDE 90 ZARARDA

Gözaltı haberiyle birlikte HLK Coin bir kez daha çakıldı. Zirvesinden bu yana değerinin neredeyse tamamını yitiren coin, sanatçının gözaltına alındığı gün 0,16 dolar dolayındayken 0,035 dolara kadar geriledi ve son bir haftada yaklaşık yüzde 80 daha düştü. Kripto paranın son bir yıldaki kaybı ise yüzde 90'ı aştı ve yatırımcı yeniden ağır zarar yazdı.

Haluk Levent'in kariyerinde cezaevi süreci de yeni değil. Sanatçı 1997'de karşılıksız çek suçundan Antalya'da yakalanıp yaklaşık dokuz ay hapis yatmış, 2010'da ise dolandırıcılık ve karşılıksız çekten kesinleşmiş cezası nedeniyle yeniden cezaevine girmişti.