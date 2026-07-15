Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı - Son Dakika
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Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı

Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
15.07.2026 20:09
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Ahbap soruşturmasında tutuklanan asistan Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tüm hesaplarını Haluk Levent’in talimatıyla kullandığını söyleyen Kaya, kendi adına kesilen çeklerdeki imzaların Levent tarafından taklit edildiğini iddia etti. Taşınmazların Levent’in borçları nedeniyle kendi üzerine yapıldığını belirten Kaya, "Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yeliz Kaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent’in asistanı olarak çalışan Kaya, banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

“HESAPLARIMI ONUN TALİMATLARIYLA KULLANDIM”

Kendisinin sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, “Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in söylediği işlemleri yaparak kullandım” dedi. Berkant Acil’e gönderdiği paraların da Levent’in talimatıyla aktarıldığını savunan Kaya, bu kişiyle başka bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Yeliz Kaya, Ahbap Derneğinin iç işleyişini bilmediğini ve dernekle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. Kaya, “Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatıyla yapıldı” dedi. Haluk Levent’in kendisine, dernek başkanı olduğu için Ahbap Derneğine borçlanabileceğini söylediğini de iddia etti.

“ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI”

Kaya, Haluk Levent’in Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse’ye para gönderdiğini anlattı. Paranın daha sonra nerede kullanıldığını bilmediğini belirten Kaya, söz konusu yatırımın akıbetinden haberdar olmadığını savundu.

Yeliz Kaya, kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. “İmzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış. Hatta attığı imza benim imzam bile değil” diyen Kaya, bu nedenle çeklerin piyasadan toplandığını söyledi.

TANIMADIĞI KİŞİLERE TAŞINMAZ DEVRETTİĞİNİ SÖYLEDİ: BENİ KULLANMIŞ OLDU

Kaya, adına kaydedilen taşınmazları Haluk Levent’in talimatıyla Esin Önder Çağlayan’a ve Levent’in borçlu olduğunu söylediği başka kişilere devrettiğini kabul etti. “Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti” diyen Kaya, işlemleri kendi kararıyla yapmadığını savundu.

Levent’in taşınmazları müteahhitlerden vadeli senetlerle alarak borçlarını kapatmayı planladığını ileri süren Kaya, taşınmazların Levent’in kendi adına alamaması nedeniyle kendisinin üzerine kaydedildiğini söyledi.

“Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu” diyen Kaya, banka ve tapu işlemlerinde yalnızca Levent’in talimatlarını yerine getirdiğini savundu. Haluk Levent’in borçları nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Kaya, “Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada Kaya’nın banka hesapları, çeklerdeki imzalar, Ahbap Derneğiyle para transferleri ve taşınmaz devirlerinin incelendiği öğrenildi.

İŞLEM TRAFİĞİ 10 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin gerçekleştirildiğinin kaydedildiği raporda, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de mali yönden incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Berkant Acil'in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı, yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisine raporda yer verildi.

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Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı - Son Dakika

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