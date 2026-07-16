İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

İran\'dan Kuveyt\'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
16.07.2026 14:27
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İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırıları devam ederken, Kuveyt hava sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Kuveyt ordusu, sınırlarına yaklaşan İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini engellemek için hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu.

İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarına ve lojistik noktalarına yönelik misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt hava sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Kuveyt ordusu, hava sahasını ihlal eden İran kaynaklı çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füzeyi engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

"TEHDİTLERE ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ"

Kuveyt Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke sınırlarına yaklaşan füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini başarıyla tespit ettiği ve anında müdahalede bulunduğu belirtildi.

BAŞKENT VE ÇEVRESİNDE PATLAMA SESLERİ 

Saldırı girişimlerinin ardından başkent ve çevresinde duyulan patlama seslerine de açıklık getirilen bildiride, bu seslerin hava savunma füzelerinin tehdit unsurlarını havada imha etmesi (önleme faaliyetleri) sırasında ortaya çıktığı ifade edildi.

SİVİLLERE "GÜVENLİK TALİMATLARINA UYUN" ÇAĞRISI

Kuveyt askeri yetkilileri, paniğin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere seslenerek yalnızca resmi makamlardan yapılan güvenlik açıklamalarına ve yönlendirmelerine itibar edilmesi çağrısında bulundu. 

BÖLGEDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR 

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarıyla çalıştığı vurgulanırken, hedef alınmak istenen bölgeler, düşen parçaların yol açtığı olası maddi hasarlar veya can kaybı/yaralanma durumuna ilişkin henüz detaylı bir bilanço paylaşılmadı. Bölgedeki teyakkuz hali ve askeri hareketlilik devam ediyor.

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Son Dakika Güncel İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dostum trump kizmasin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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