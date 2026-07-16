Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti - Son Dakika
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Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

16.07.2026 14:43  Güncelleme: 14:44
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, kucağında 7 aylık bebek bulunan bir kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için polise karşı "aile" görünümü sergiledikleri ortaya çıktı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi, İlkadım ilçesinde düzenlenen başarılı operasyonla deşifre edildi.

ÇANTADAN 1 KİLONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucunda, durumlarından şüphelenilen bir kadın ve yanındaki erkek durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda karşılaşılan tablo dikkat çekiciydi. Şüpheli kadının taşıdığı çantanın içinde gizlenmiş halde tam 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı değerlendirilen kadın ve beraberindeki erkek şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BEBEĞİ KULLANMIŞLAR

Olayın en vahim boyutu ise şüphelilerin zehir sevkiyatı için kullandıkları taktik oldu. Kucağında 7 aylık bebeği bulunan kadın ile yanındaki erkeğin, dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile görüntüsü oluşturdukları saptandı. Şüphelilerin bu maskeyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemeyi ve olası bir aramadan kurtulmayı hedefledikleri değerlendiriliyor.

Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
Kaynak: DHA

Narkotik, 3. Sayfa, İlkadım, Güncel, Samsun, Bebek, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti - Son Dakika

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