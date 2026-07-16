Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi, İlkadım ilçesinde düzenlenen başarılı operasyonla deşifre edildi.

ÇANTADAN 1 KİLONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucunda, durumlarından şüphelenilen bir kadın ve yanındaki erkek durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda karşılaşılan tablo dikkat çekiciydi. Şüpheli kadının taşıdığı çantanın içinde gizlenmiş halde tam 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı değerlendirilen kadın ve beraberindeki erkek şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BEBEĞİ KULLANMIŞLAR

Olayın en vahim boyutu ise şüphelilerin zehir sevkiyatı için kullandıkları taktik oldu. Kucağında 7 aylık bebeği bulunan kadın ile yanındaki erkeğin, dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile görüntüsü oluşturdukları saptandı. Şüphelilerin bu maskeyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemeyi ve olası bir aramadan kurtulmayı hedefledikleri değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.