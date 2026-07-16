Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var - Son Dakika
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Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic\'ten haber var
16.07.2026 08:47
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Geçmişte yaptırdığı Aquafilling dolgu işleminin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Danla Bilic, 39,5 derece ateş ve 5'e düşen tansiyonuyla yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtuldu. Değerlerinin düzelmesinin ardından ameliyat edilen Bilic, yaşadığı kritik saatlere ilişkin, “Hiçbir şey hatırlamıyorum” açıklamasını yaptı.

Geçmişte yaptırdığı 'Aquafilling' dolgu işlemi nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, acil olarak hastaneye kaldırıldı. 39,5 derece ateş ve 5'e düşen tansiyonla yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulan Bilic, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Son yıllarda yaşadığı sağlık problemleriyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, hayranlarını korkutan bir süreç yaşadı. Durumunun ağırlaştığına dair iddiaların yayılmasının ardından, ünlü isimden sürecin perde arkasına dair resmi bir açıklama geldi.

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

KABUSUN SEBEBİ: YASAKLANAN 'AQUAFILLING' İŞLEMİ

Bilic'in yaşadığı bu zorlu ve tehlikeli sürecin temelinde, yaklaşık dört yıl önce kalça ve vücut şekillendirme amacıyla yaptırdığı "Aquafilling" işlemi yatıyor. Bir dönem oldukça popüler olan ancak vücutta yer değiştirmesi ve kronik enfeksiyonlara yol açması nedeniyle birçok ülkede yasaklanan bu dolgu maddesi, fenomen ismin hayatını kabusa çevirdi. Bilic'in vücuduna enjekte edilen maddenin zamanla bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığı saptanmıştı.

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN İDDİA

Geçtiğimiz saatlerde Bilic'in acil olarak hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun bu kez çok daha ağır olduğu ve şehir dışından gelecek bir doktor tarafından acil ameliyata alınacağı iddia edilmişti.

DANLA BİLİC'TEN İLK AÇIKLAMA: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

Hakkında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozan Danla Bilic, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine seslenerek yaşadığı kritik saatleri anlattı. Değerlerinin düzelmesiyle sabah saatlerinde başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizi beklettiğim için özür dilerim ancak kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz."

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

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Son Dakika Magazin Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ömer Avci Ömer Avci:
    bunun haber değeri nedir Allah için 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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