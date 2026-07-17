Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı - Son Dakika
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Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

Seda Sayan\'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
17.07.2026 14:58
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın, gelen eşiyle gelsin" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sayan’ın ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini ortaya koyduğu bu radikal kural, sosyal medya kullanıcılarını "fazla katı" ve "son derece haklı" diyerek ikiye böldü.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında evlilik kurumuna ve ikili ilişkilere dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Evliliklerde sınırların çok net çizilmesi gerektiğini savunan Sayan'ın, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın" sözleri sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

MİSAFİR KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR

Konuk olduğu dijital yayında evliliklerdeki sınır yönetimini ve kendi ev hayatındaki kuralları anlatan Seda Sayan, özellikle eve kabul edilecek misafirler konusunda radikal bir kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı.

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten 

"GELEN EŞİYLE GELSİN"

İlişkilerde mesafenin önemine dikkat çeken ünlü sunucu, tartışmaların fitilini ateşleyen şu ifadeleri kullandı: "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan'ın evlilikte arkadaşlık sınırlarına dair koyduğu bu kural, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve tartışılan başlık haline geldi. Sayan'ın çıkışı kullanıcılar arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı:

  • Sayan'ı destekleyenler: Evlilik birliğinin korunması için bu tür sınırların gerekli olduğunu, her iki tarafın da arkadaşlık ilişkilerinde evliliğe uygun mesafeler koyması gerektiğini savundu.
  • Sayan'a karşı çıkanlar: Bu yaklaşımı çağ dışı, fazla kuşkucu ve gereksiz derecede katı bularak, evliliğin karşılıklı güven üzerine kurulması gerektiğini dile getirdi.

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mesut Gencoğlu Mesut Gencoğlu:
    çok doğru söylemiş 11 0 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    bence az bile. eve aslaa kocanın arkadaşı gelemez evli bekar fark etmez. dışarda buluşsun evimde işi yok... kocam varken benimde kadın arkadaşım evde olamaz net... dinende böyledir... kurban olayım islamiyete 6 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    kendisi böyle yapmamış belli 8 oldu bildiğim kadarıyla 2 1 Yanıtla
  • behzatbecerekli@gmail.com [email protected]:
    kişi kendinden bilir evlilik konusunda seda sayan en son konuşacak kişidir. 1 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Gayet doğru. 2 0 Yanıtla
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