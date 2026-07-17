İstanbul'da toplu ulaşıma zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

17.07.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı oturumunda milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi, okul ve personel servis ücretlerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarife 20 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

YENİ TOPLU ULAŞIM TARİFESİ: TAM BİLET 46,20 TL OLDU

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen oturumda kabul edilen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

    • Öğrenci Bileti: 20,50 TL'den 22,55 TL'ye
    • Aylık Mavi Kart (Abonman): 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL'ye
    • Öğrenci Aylık Abonman: 593 TL'den 653 TL'ye yükseldi.

    METROBÜS VE MARMARAY FİYATLARI DA DEĞİŞTİ 

    • Metrobüs (1 Durak): 30,07 TL'den 33,08 TL'ye
    • Metrobüs (34-43+ Durak): 62,35 TL'den 68,59 TL'ye
    • Marmaray (1-3 İstasyon): 34 TL'den 37,40 TL'ye
    • Marmaray (36-43 İstasyon): 74,70 TL'den 82,17 TL'ye çıktı.

    ŞŞEHİR HATLARI VE DENİZ ULAŞIMI 

    • Üsküdar - Eminönü: 53,20 TL'den 58,52 TL'ye
    • Kadıköy - Eminönü/ Beşiktaş: 59,28 TL'den 65,21 TL'ye
    • Bostancı - Adalar: 156,26 TL'den 171,89 TL'ye yükseltildi.

    TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNE DE AYAR GELDİ

    Kabul edilen tarife sadece toplu taşımayı değil, ticari araçlar ile servis taşımacılığını da kapsıyor:

    • Taksi Kısa Mesafe (İndi-Bindi): 210 TL'den 230 TL'ye
    • Taksi Açılış Ücreti: 65,40 TL'den 71,94 TL'ye (Kilometre başına mesafe ücreti ise 43,56 TL'den 47,92 TL'ye yükseldi).
    • Minibüs İndi-Bindi (0-4 km): 39 TL'den 43 TL'ye (Öğrenci ücreti ise 25 TL'den 28 TL'ye çıktı).
    • Okul Servisi (0-1 km): 4 bin 51 TL'den 4 bin 456 TL'ye
    • Personel Servisi: 2 bin 284,54 TL'den 2 bin 512,99 TL'ye ulaştı.

    AK PARTİ KARŞI ÇIKTI 

    Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, şubat ayındaki zamdan sonra henüz 4 ay geçmişken yeniden zam yapılmasını eleştirerek, "Dört ayda bir zam yapmak artık alışkanlık haline geldi. Ankara ve İzmir gibi yine sizlerin yönettiği illerde bu ücretler 35 liradan yapılabiliyor. Mazot fiyatları, enflasyon veya personel giderleri her yerde aynı. Bütün yükün vatandaşın üzerine bırakılmasına itirazımız olduğundan muhalefet şerhimizi koyuyoruz" dedi.

    CHP: EKONOMİK KOŞULLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR 

    Eleştirilere yanıt veren CHP'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise bu sözlere katılmanın mümkün olmadığını belirterek; köprülere, otoyollara, motorine ve dövize yapılan artışlara dikkat çekti. Karaoğlu, sürekli değişen ekonomik koşullar nedeniyle teklifin komisyondan geldiği şekliyle onaylanması gerektiğini savundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, yeni zamlı tarife AK Parti grubunun "hayır" oylarına karşılık, CHP grubunun "evet" oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçerek resmileşti.

    İstanbul, Güncel, Zam, Son Dakika

    Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu ulaşıma zam - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (21)

    • mustafa sagdic mustafa sagdic:
      Hani zammi imamoglu yapiyordu. adamim iceri aldilar. siz sahibi akp oldu gene zam geliyor 8 8 Yanıtla
    • Ükkas aydemir Ükkas aydemir:
      yazıklar olsun 28 bin asgari verip 3.600 yünü sadece yola vericez kiralık evler 30 binden başlıyorr. kimler düzelticek bu sorunu yazıklar olsun başka birşey demiyorum 9 2 Yanıtla
    • Selami Karagülle Selami Karagülle:
      Mustafa sen neyin kafasını yaşıyorsun şu an İstanbul’u CHP’li bir başkan Vekili yönetiyor 5 6 Yanıtla
    • hüseyin güner hüseyin güner:
      şaşırdık mı hayır 10 0 Yanıtla
      • Tüm yorumlar için tıklayınız
      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
    Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
    İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
    YÖK’ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre
    Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücrete dev ara zam Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
    Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
    Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
    Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
    Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
    Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
    Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
    Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus’a transfer oldu Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu
    12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
    Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
    ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı
    Ankara’da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu
    Trump’ın başına 10 milyon dolar ödül koydular Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydular

    18:45
    TFF’den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı
    TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı
    17:55
    Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
    Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
    17:52
    İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
    İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
    17:31
    Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
    Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
    17:12
    Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
    Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
    16:54
    Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
    Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
    16:43
    Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
    Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
    16:28
    Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
    Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
    16:16
    Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
    Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
    16:02
    Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
    Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
    15:27
    KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
    KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
    15:05
    Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
    Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
    13:54
    Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
    Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
    13:48
    Nasuh Mahruki tutuklandı
    Nasuh Mahruki tutuklandı
    13:33
    İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
    İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
    11:15
    Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
    Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
    10:47
    Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
    Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 18:55:17. #7.13#
    SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma zam - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.