İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı oturumunda milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi, okul ve personel servis ücretlerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarife 20 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen oturumda kabul edilen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Kabul edilen tarife sadece toplu taşımayı değil, ticari araçlar ile servis taşımacılığını da kapsıyor:
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, şubat ayındaki zamdan sonra henüz 4 ay geçmişken yeniden zam yapılmasını eleştirerek, "Dört ayda bir zam yapmak artık alışkanlık haline geldi. Ankara ve İzmir gibi yine sizlerin yönettiği illerde bu ücretler 35 liradan yapılabiliyor. Mazot fiyatları, enflasyon veya personel giderleri her yerde aynı. Bütün yükün vatandaşın üzerine bırakılmasına itirazımız olduğundan muhalefet şerhimizi koyuyoruz" dedi.
Eleştirilere yanıt veren CHP'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise bu sözlere katılmanın mümkün olmadığını belirterek; köprülere, otoyollara, motorine ve dövize yapılan artışlara dikkat çekti. Karaoğlu, sürekli değişen ekonomik koşullar nedeniyle teklifin komisyondan geldiği şekliyle onaylanması gerektiğini savundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, yeni zamlı tarife AK Parti grubunun "hayır" oylarına karşılık, CHP grubunun "evet" oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçerek resmileşti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da toplu ulaşıma zam - Son Dakika
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