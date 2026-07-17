Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar - Son Dakika
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Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar

Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar
17.07.2026 13:56
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin suçlarının onaylanmasının ardından 6222 sayılı kanuna göre alabileceği cezalar belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak çalışma yapıldı. 

FUTBOL YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst vb), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ'DEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 17 şahıs yakalanırken 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edildi. Öte yandan MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi neticesinde 19 şüphelinin kimlikleri ve haklarında yapılan tespitler belli oldu.

İŞTE İSİM LİSTESİ VE OYNADIKLARI BAHİSLER

  • Ali Sancak (Adana Demir spor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.
  • Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

YÖNETİCİLERİ BEKLEYEN CEZALAR

Soruşturmaya göre, 19 isim yöneticilik yaptığı dönemde kulübünün maçlarında rakip takım lehine veya gol bahislerine çok sayıda kupon oynamakla suçlanıyor. Şüphelilerin cezasının onaylanması durumunda 6222 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca uygulanabilecek yasal yaptırımlar da belli oldu.

6222 sayılı kanunun ilgili 11’inci maddesi özetle şöyle:

  • Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Menfaat temin edilen kişi de müşterek fail olarak cezalandırılır.
  • Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
  • Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde ayrıca bunlara şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak verilecek idari para cezasının miktarı 100 bin liradan az olamaz.
  • Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.
  • Suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur.
  • Mahkumiyet halinde kişinin spor kulüplerinin, federasyonların bünyesinde, sportif faaliyetlerde yönetim ve denetim organlarında görev yapması yasaklanır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar - Son Dakika

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