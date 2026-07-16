Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı - Son Dakika
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Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı

Bakanlıktan \'peluş kaz\' oyuncağına yasak ve toplatma kararı
16.07.2026 18:04
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Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan popüler "peluş kaz" oyuncağının, mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak bebekler ile çocuklar için ciddi boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle satışını yasakladı. Laboratuvar analizleri sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ve piyasadan toplatılmasına karar verilen ürün, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde oldukça popüler olan ve piyasaya sunulan "peluş kaz" oyuncağının, bebekler ve çocuklar için ciddi boğulma riski taşıdığını tespit etti. Yapılan güvenlik analizlerinin ardından, söz konusu ürünün piyasaya arzı tamamen yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"BOĞULMA RİSKİ OLUŞTURUYOR"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen detaylı inceleme ve laboratuvar analizlerinin sonuçları paylaşıldı. Analizler sonucunda "peluş kaz" oyuncağının, güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi. Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gerçekleştirdiğimiz inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, 'peluş kaz' olarak piyasaya arz edilen bir oyuncağın, TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alınmıştır."

Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı

GÜVENİZ ÜRÜNLER GÜBİS'TE İLAN EDİLDİ

Alınan toplatma kararının ardından tehlike saçan ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de kamuoyunun bilgisine sunuldu. Çocuk sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır toleransla çalışıldığının altını çizen Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişebilmesi adına denetimlerin, bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı - Son Dakika

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