Ahvaz'da çocuk kanser hastanesi tahliyesi - Son Dakika
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Ahvaz'da çocuk kanser hastanesi tahliyesi

16.07.2026 16:35
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ABD ordusunun İran'ın Ahvaz kentindeki bir çocuk kanser hastanesi yakınına düzenlediği saldırıda, kemoterapi gören 211 hasta çocuk acil tahliye edildi. İran Dışişleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

ABD ordusunun İran'ın Ahvaz şehrindeki çocuk kanser hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 211 kanser hastası çocuk tahliye edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin gece saatlerinde Ahvaz şehrindeki bir çocuk kanser hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Bekayi, "Ahvaz'daki çocuk kanser tedavi merkezi Şehit Bekayi Hastanesi, ABD'nin yakındaki bir noktaya saldırması üzerine gece tahliye edildi. İsrail'in sağlık tesislerine yönelik vahşetlerini hatırlatan bu barbarca saldırı, hastanede yatan çocuklarda büyük acı ve endişeye neden oldu ve kemoterapi gören 211 hastanın acil olarak tahliye edilmesine yol açtı. Bu, insanlığın en masum varlıklarına, hayatları için cesurca savaşan çocuklara karşı işlenmiş alçakça bir savaş suçudur. Sürekli olarak insan haklarından dem vuran, ancak hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hedef alınmasına bilerek göz yumanlar, her türlü ahlaki güvenilirliklerini yitirmiştir" ifadelerini kullandı. - HUZİSTAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Çocuk, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahvaz'da çocuk kanser hastanesi tahliyesi - Son Dakika

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