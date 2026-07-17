Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
17.07.2026 14:30
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Ahbap soruşturmasının firari şüphelilerinden ve kritik isimlerinden biri olarak nitelendirilen Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik dün noterde işlem yaparken gözaltına alındı.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul’da bir noterde işlem yaptığı sırada dün gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR 

Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. 

4 MİLYON 881 TL NAKİT ÇEKMİŞ 

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TRANSFER 

Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı - Son Dakika

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