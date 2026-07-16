Kentsel Dönüşüm İsyanı: 14 Saatlik Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel Dönüşüm İsyanı: 14 Saatlik Eylem

Kentsel Dönüşüm İsyanı: 14 Saatlik Eylem
16.07.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgi Gözcü, kentsel dönüşüm talebiyle 14 saat oturma eylemi yaptı, yönetimle anlaşamadı.

AVCILAR'da 4 katlı apartmanda yaşayan daire sahibi Sevgi Gözcü, 12 komşusuyla kentsel dönüşüm toplantısı talebinde bulundu. Mevcut yönetimin toplantı taleplerini dikkate almadığını belirten Gözcü, iki müteahhit üzerinde anlaşma sağlanamadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sesinin duyulmasını isteyen Gözcü yaşadığı binanın önünde 14 saat boyunca oturma eylemi yaptı.Gözcü'yü eyleminden binanın önüne gelen abisi vazgeçirdi.

Olay, 14 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Daire sahibi Sevgi Gözcü, 12 komşusuyla çevredeki birçok binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini, kendi binaları için de aynı sürecin başlatılması talebinde bulundu. Bina yönetimine toplantı talebini ileten Gözcü, olumlu yanıt alamadığını öne sürdü. Bunun üzerine Gözcü bina yönetimini kentsel dönüşüme ikna etmek için oturma eylemine başladı. Yaşadığı apartmanın önüne gelen Gözcü, taleplerinin yerine getirilmesi için bina önünde tek kişilik oturma eylemi başlattı.

' "BİR MÜTEAHHİTE YAPTIRACAĞIZ" DİYE DİRETME VAR'

Sevgi Gözcü, "Bu binada daire sahibiyim. 12 kişi toplantı talep ettik, kabul edilmedi. 1 aydan fazladır bu talebimiz var ama buna rağmen kabul edilmiyor. Ben de talebim kabul edilinceye kadar buradaki eylemime devam edeceğim. Kentsel dönüşümle ilgili sorunumuz var. Müteahhit konusunda anlaşamıyoruz, çoğunluğu sağlamak için toplantı talep ediyoruz. Toplantı yapılması için destek veren 12 kişi var. Karşı çıkan ise sadece yönetim, yani 4 kişilik bir grup. Gece gündüz burada kalacağım, gitmeyeceğim. Özel ihtiyaçlarımı gidermek için gideceğim sadece. Gece gündüz buradayım. Binayı yapacak 2 müteahhitimizin olmasına rağmen 'Bir müteahhite yaptıracağız' diye diretme var. Biz de 'Hayır 2 müteahhit var oylama yapalım sonuca göre karar verilsin' dedik" ifadelerini kullandı.

14 SAAT BOYUNCA OTURDU

Gözcü'nün tek kişilik oturma eylemi Avcılar'daki bir sanal medya sayfasında yayınlandı. Destek veren bina sakinleri ise Gözcü ile görüşerek, yönetimin değişmesi için imza toplayacaklarını ve yeni yönetimin kentsel dönüşüm konusunda hareket etmesini istediklerini belirtti. Diğer yandan Gözcü'nün abisi eylemin yapıldığı yere gelerek, rahatsızlığını dile getirip kız kardeşinin eylemden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Abisinin ısrarı üzerine Gözcü, sabah saat 10.00 sıralarında başladığı oturma eylemine 14 saat sonra son verdi. Gözcü abisinin ısrarı üzerine Avcılar'dan bir süre uzak kalmayı da kabul etti.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşüm İsyanı: 14 Saatlik Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm İsyanı: 14 Saatlik Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.