Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

DOĞUM YAPTIKTAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Edanur Yaman, kentteki özel bir hastanede 14 Temmuz saat 11.30 sıralarında doğum yaptı. Doğumun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Yaman'ın sağlık durumu kısa süre sonra ağırlaştı. Edanur Yaman, bir gün sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaman, 16 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

DÜN TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Edanur Yaman'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dr. Münevver Zehra D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

Dr. Münevver Zehra D.'nin avukatı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Münevver Zehra D.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

BAKANLIK SORUŞTUIRMANIN İZİNSİZ AÇILMASINA İTİRAZ ETTİ

Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu tutuklandı. Doktorun tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu.

"SORUŞTURMA ÖZEL İZİNE TABİ"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılındığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmaların, Mesleki Sorumluluk Kurulunun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebildiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa'da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur."