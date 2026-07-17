Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi - Son Dakika
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Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi

17.07.2026 20:59
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in, iş insanı Hüseyin Başaran'a gönderdiği görüntüler ortaya çıktı. ABD'de çekildiği görülen videoda Levent'in şarkı söylediği ve kameraya dönerek, "Para burada abi" ifadelerini kullandığı anlar yer aldı. İddiaya göre Levent, bu yolla iş insanlarını kandırdı, paralarına çöktü ve milyonlarca dolarlık vurgun yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan  Haluk Levent'e, savcılık sorgusunda Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın iddiaları da yöneltildi. İddiaya göre, güncel değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 gayrimenkul, Haluk Levent ve diğer şüpheliler tarafından hileli yollarla ele geçirilmeye çalışıldı.

"SUÇ İŞLEMEDİM, ALACAK-VERECEK MESELESİ"

Haluk Levent, savcılıktaki ifadesinde söz konusu gayrimenkul devirlerinin hileli olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Olayın tamamen ticari bir boyutta gerçekleştiğini belirten ünlü sanatçı, kendini şu sözlerle savundu: "Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum."

"TARAFLARIN İRADESİ İLE GERÇEKLEŞTİ"

Levent’in avukatı ise dosyada yer alan rakamlara ve suçlamalara itiraz etti. Taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu iddiasını kabul etmediklerini belirten avukat, tüm satış ve devir işlemlerinin tarafların tamamen özgür iradesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

LEVENT’İN BAŞARAN’A GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI: PARA BURADA ABİ

Öte yandan Levent’in Hüseyin Başaran’a gönderdiği bir video ortaya çıktı. Show Haber’in ulaştığı görüntülerde, ABD'de bulunan Levent’in İstanbul’daki iş insanları için video çekip şarkı söylediği ve kameraya karşı “Para burada abi” ifadelerini kullandığı anlar yer aldı. İddiaya göre Levent, bu yolla iş insanlarını kandırdı, paralarına çöktü ve milyonlarca dolarlık vurgun yaptı.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Cem Başaran’ın Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarının hileyle devralındığı öne sürüldü.

Başvuru dilekçesinde, "kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı" ve yurt dışından fon sağlanacağı vaadiyle çok sayıda taşınmazın devrinin gerçekleştirildiği, ancak ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.

Dilekçede, İstanbul, Trabzon ve Karaman'da bulunan toplam 22 taşınmazın önce Yeliz Kaya'ya, ardından Esin Önder Çağlayan ve onunla bağlantılı şirketlere devredildiği iddia edildi. Başaran Grubu, taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu ifade etti.  

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Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi - Son Dakika

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