Pop ve alternatif müzik dünyasının en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Melek Mosso, bu kez ailesine yaptığı jestle magazin basınının odağına yerleşti. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı, kardeşinin yeni yaşını kutlamak için kesenin ağzını açtı.
Ünlü şarkıcı, kardeşine dünyaca ünlü lüks saat markasına ait bir model hediye etti. Sürpriz hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan kardeşlerin sarılarak kutlama yaptığı duygusal anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren lüks saatin değerinin yaklaşık 11 bin 500 Euro (620 bin TL) olduğu öğrenildi.
Mosso'nun bu cömert doğum günü hediyesi, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.
Son Dakika › Melek Mosso › Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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