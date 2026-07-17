İran, Gemiyi Hedef Aldı

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tanker gemisine yönelik düzenlediği İHA saldırısına ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalıştığı belirtilen Tayland bayraklı bir tanker gemisini insansız hava aracıyla hedef aldı. İran tarafı, geminin yapılan tüm uyarılara rağmen rotasını değiştirmediğini öne sürdü.
İran medyasında paylaşılan görüntülerde, İHA'nın tanker gemisini hedef aldığı ve saldırı anının havadan kaydedildiği görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Tesnim Haber Ajansı, operasyonun tam olarak hangi tarihte gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Olayda can kaybı, yaralanma ya da gemide meydana gelen hasara ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.
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