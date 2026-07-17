Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü - Son Dakika
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Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü

17.07.2026 20:14
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Meksika’nın Chiapas kıyısında, Guatemala sınırına yakın bir noktada meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki çok güçlü deprem iki ülkeyi birden salladı. Sarsıntının hemen ardından Meksika ve Guatemala kıyıları için tsunami tehdidi ilan edilirken, deprem anına ait ilk görüntüler de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şiddetli sarsıntıyla binaların beşik gibi sallandığı, dağların çöktüğü sarsıntının yıkıcı gücü kameralara anbean yansıdı. İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü.

Meksika’nın Chiapas kıyısında, Guatemala sınırına yakın bir noktada meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki çok güçlü deprem iki ülkeyi birden salladı. Sarsıntının hemen ardından Meksika ve Guatemala kıyıları için tsunami tehdidi ilan edilirken, deprem anına ait ilk görüntüler de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şiddetli sarsıntıyla binaların beşik gibi sallandığı, dağların çöktüğü sarsıntının yıkıcı gücü kameralara anbean yansıdı.

YÜKSEK BİNALAR BEŞİK GİBİ SALLANDI 

Depremin şiddetini gösteren görüntülerde, şehir merkezlerindeki çok katlı binaların sarsıntının etkisiyle sağa sola sert bir şekilde sallandığı anlar yer alıyor. Sarsıntı esnasında binaların dış cephelerinden kopan moloz ve sıva parçaları büyük bir hızla sokaklara dökülürken, caddelerde bulunan elektrik tellerinin ve tabelaların şiddetle sallandığı anlar kameralara yansıdı.

HEYELANLAR YOLLARI KAPATTI, DAĞLAR ÇÖKTÜ 

Depremin vurduğu dağlık ve eğimli bölgelerde ise büyük çaplı toprak kaymaları (heyelanlar) meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle yamaçlardan kopan devasa kaya parçaları, büyük bir toz bulutu oluşturarak hızla karayollarına yuvarlandı. O sırada yoldan geçmekte olan araçların ve sürücülerin heyelanın ortasında kalarak büyük tehlike atlattığı, kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle bazı yolların tamamen trafiğe kapandığı görüldü.

Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ, İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ 

Merkez üssü Meksika'nın güneyindeki Chiapas kıyısı olan deprem, Guatemala sınırına çok yakın bir noktada gerçekleşti. Sarsıntı batı Guatemala genelinde ve başkent Guatemala Şehri'nde yoğun şekilde hissedilirken, insanlar panik halinde evlerini ve ofislerini tahliye ederek açık alanlara ve sokaklara döküldü. Sarsıntıların El Salvador ve Meksika'nın Oaxaca eyaletinde de güçlü şekilde hissedildiği bildirildi.

Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü

TSUNAMİ TEHDİDİ İLAN EDİLDİ 

Depremin ardından Meksika ve Guatemala kıyılarının belirli bölümleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, merkez üssünden 300 kilometre (186 mil) mesafeye kadar olan kıyı şeritlerinde tsunami riskinin bulunduğunu açıklarken, ABD Batı Kıyısı için herhangi bir tehdit olmadığını belirtti.

Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da çok büyük çaplı bir hasar resmi makamlarca doğrulanmadı. Ekiplerin bölgedeki inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Guatemala, Sonora, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Meksika Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü - Son Dakika

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