Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var - Son Dakika
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Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var
17.07.2026 08:38
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Telefon tamircileri, aşırı sıcak havalarda cep telefonların uzun süre şarjda bırakılmaması ve sahte bataryalardan kaçınılması konusunda uyardı. Batarya şişmesi ve şarj entegresi bozulması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlar, batarya şişmesi durumunda patlamaların da meydana gelebileceğini belirtti.

Aşırı sıcak havada cep telefonlarının uzun süreli şarjda bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan telefon tamircileri, sahte bataryalara karşı da vatandaşları uyardı.

SICAKLARDA UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMAYIN

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle cep telefonlarının bataryalarının ısınması bazı problemlere neden olabiliyor. En çok meydana gelen problemlerden biri olarak kaynaklı şarj entegrelerinin bozulması göze çarpıyor. Cep telefonlarının bataryalarını şarj edildikten sonra fazla sürede prizde bırakmak şişmeden kaynaklı cihazın ömrünü kısaltabiliyor. Cep telefonu tamircileri, sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun saatler kalmaması gerektiğini tavsiye ederken, sahte bataryalara karşı da uyarılarda bulundu.

Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

    "HER TELEFONCUDA BULUNMUYOR"

    Erzincan'da cep telefonu tamirciliği yapan Murat Koç, sıcak aylarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazda da ısınma problemi yaşandığına dikkat çekti. Tamirci Koç, telefonlarda sahte bataryaların kullanılmasını önermediklerini belirterek şunları ifade etti:

    "Yaz dönemlerinde bataryalar çok fazla ısındığı için aynı zamanda telefonlar da ısınıyor, bunlarla birlikte batarya şişiyor ve bazı problemler oluyor. Yaz döneminde telefonlarda en çok sıcaklıklardan kaynaklı şarj entegreleri bozuluyor. Bu da aynı şekilde bataryayla bağlantılı bir durum. Sahte bataryalarda aslında çok fazla patlama meydana gelmiyor. Ama çabuk şişebiliyorlar, telefon ömrünü kısaltabiliyorlar ve cihaz verimini düşürebiliyorlar. Dolayısıyla sahte bataryalar pek önerilmiyor. Piyasada bazı kaliteli markalar var, daha çok onlar tercih edilebiliyor. Normal esnaf telefoncularda her modelin orijinal telefon bataryası bulunamayabiliyor. Bazı modellerin bataryaları sadece teknik servisinde bulunuyor. Ondan dolayı piyasadaki çeşitli kaliteli markalar kullanılıyor. Bu markaları öneriyoruz, onları kullanıyoruz ama A kalite batarya diye de zaten belirtiyoruz."

    Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

    "ÖZELLİKLE YAZ DÖNEMLERİNDE ŞARJDA FAZLA TUTMAYIN"

    Ellerindeki orijinal olmayan bataryaları müşterilerine verdiklerinde yan sanayi olduğunu belirttiklerini söyleyen Koç, "Bizim gibi esnaflarda vatandaşlar telefonlarını batarya değişimi için verdikleri zaman 1 saat sonra geri alabiliyor. Servislerde her zaman her modelin parçaları bulunamadığı için 1 hafta, 10 gün ya da yasal süreçte 1 ay şeklinde bir zaman verebiliyor. Teknik servisler de bazı işlemler geciktiğinden ve biz daha kolay erişilebilir olduğumuz insanlar yine daha çok bizi tercih ediyor. Vatandaşlar yaz döneminde telefonlarını özellikle fazla şarjda tutmamaya dikkat etmeliler. Çünkü şarj esnasında telefon ısınır. O yüzden batarya dolduğu zaman fiş çekilmeli. Böylelikle hem telefonun hem de pilin ömrü daha uzun olur. Ayrıca hiçbir cihaz güneşe maruz kalmamalı" diye konuştu.

    Kaynak: İHA

    Cep Telefonu, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Teknoloji Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var - Son Dakika

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