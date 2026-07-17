Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü - Son Dakika
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Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

17.07.2026 10:36
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Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında bugün 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Uğur'un gözaltı sonrası sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uğur'un 3 polisle birlikte sağlık kontrolü işlemleri için hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.

BU SABAH GÖZALTINA ALINDI

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Babala TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan Uğur'un emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ayrıca evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi.

DİĞER İSİMLER DE BELLİ OLDU

Operasyonda Uğur ile birlikte Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke de polis ekiplerince gözaltına alındı.

20 TEMMUZ'DA ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu dernek üyesi ve çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında ise 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde eğitim alan Uğur, kariyerine müzikle başladı. Daha sonra senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve içerik üreticiliği yapan Uğur, özellikle YouTube'da kurduğu Babala TV kanalıyla geniş kitlelere ulaştı.

Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programı, siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri vatandaşlarla bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarına destek veren Uğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündemde yer alıyor.

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Son Dakika Oğuzhan Uğur Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    uluslar arasi mahkemede petrol kacakciligindan 1.5 milyar dollar ceza almisiz. onu neden haber yapmiyorsunuz ? hep ayniseyi isitio isitip gosteriyor 3 4 Yanıtla
  • Y T Y T:
    zibidiler içeride tutulmalı 2 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    tutoni kaçmasın 2 0 Yanıtla
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