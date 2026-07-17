Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
17.07.2026 19:17
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait bir hafriyat kamyonu fren sistemindeki arıza sonucu iki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Derin üzüntü yaşıyoruz" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde yürütülen yol açma çalışması sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait Ömer Sütçü'nün kontrolündeki bir hafriyat kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu, kamyon bayır aşağı yuvarlanarak önce Emre Çelik kontrolündeki hafriyat kamyonuna ardından da bir başka hafriyat kamyonuna çarptı. 

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle, araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Ömer Sütçü ve Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti

Kazaya ilişkin konuşan görgü tanığı Atilla Tüter, "Yukardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı, ikinci arada vurdu ve ikinci aracı devirdi. Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler. Allah kimsenin başına vermesin ağır bir sektör. Bu yükün Ankara'dan kaldırılması lazım, artık Ankara'ya tonajın gelmesi lazım. Kazadan sonra vatandaşlar geldi. Kimse yetişemedi zaten içeride arkadaşlar yanarak vefat ettiler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Üzüntü un derin olması çok önemli eğer sığ bir üzüntü yaşasaydı başkan o kotuydu 1 0 Yanıtla
  • Ümit Kaplan Ümit Kaplan:
    10 yıldır bitmeyen yol işcilere ALLAH rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
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