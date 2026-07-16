ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas’ta bir köprünün hedef alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, ABD ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki havalimanı ile Huzistan'a bağlı Hamidiye kentine saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Mehr Haber Ajansı ise, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprünün hedef alındığını bildirdi. Söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprü de oluşan hasar kameraya yansıdı.
Son Dakika › ABD › ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı - Son Dakika
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