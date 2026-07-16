ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı - Son Dakika
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ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı

16.07.2026 23:45
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ABD ordusunun İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon dalgası başlattığını duyurmasının ardından, ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerindeki stratejik lojistik noktalar hedef alındı. Hava saldırılarında İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas’taki ana ulaşım köprüsünün vurulma anı ve oluşan hasar kameralara yansıdı. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas’ta bir köprünün hedef alındığı bildirildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Fars Haber Ajansı'na göre, ABD ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki havalimanı ile Huzistan'a bağlı Hamidiye kentine saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

KÖPRÜDEKİ HASAR KAMERADA

Mehr Haber Ajansı ise, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprünün hedef alındığını bildirdi. Söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprü de oluşan hasar kameraya yansıdı.

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Son Dakika ABD ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı - Son Dakika
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