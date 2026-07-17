Sincan'da Çocuk Kavgasında Aileler Araya Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sincan'da Çocuk Kavgasında Aileler Araya Girdi

17.07.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da çocuklar arasındaki tartışma ailelerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü, polis müdahale etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de dahil olunca tekme tokatlı kavga çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale ederken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARKTA TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü, çocuklar arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen ailelerin de parka gelmesiyle olay, tekme tokatlı büyük bir kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Sincan, Ankara, Kavga, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da Çocuk Kavgasında Aileler Araya Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Levent Üzümcü gözaltına alındı Levent Üzümcü gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 00:30:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Sincan'da Çocuk Kavgasında Aileler Araya Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.