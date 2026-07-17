AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi - Son Dakika
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AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17.07.2026 18:52
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dijital materyal incelemelerinde, sanatçı Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen gün boyu sürmüş arama kayıtları ve futbol maçlarına yönelik bahis içerikli WhatsApp yazışmaları delil olarak dosyaya eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte,  Haluk Levent ile Ahbap Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları delil niteliği kapsamında inceleme dosyasına dahil edildi.

Söz konusu yazışmaların bahis içerikli olduğu iddia edilirken, dosyaya giren ekran görüntülerindeki diyaloglar, miktar konuşmaları ve kupon detayları dikkat çekti.

GÜN BOYU SÜREN MESAJLAŞMALAR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyaller, ikili arasındaki iletişimin gün içine yayılan bir hareketliliğe sahip olduğunu gösteriyor. İncelemeye alınan telefon ekranı görüntülerinde gündüz saatlerinde yaşanan iletişim şu şekilde yer alıyor:

Saat 13:12'de "Hl5" kullanıcısından gelen bir cevapsız sesli arama sonrası, Alper Çelik'in saat 13:12'de "Kalmadı" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Saat 15:29'da gönderilen "200" mesajının ardından, saat 15:30'da "Hl5" kullanıcısı tarafından bir görüntülü, bir de sesli arama gerçekleştiriliyor ancak bu aramalar yanıtsız kalıyor. Alper Çelik ise bu aramalara saat 15:30'da "Tmm" diyerek karşılık veriyor.

TÜRKİYE LİGİ DE LİSTEDE: GAZİANTEP YENECEK 

Yazışmanın akşam saatlerine sarkan bölümünde ise doğrudan futbol müsabakalarına yönelik kupon paylaşımları ve tahminler başlıyor:

Hl5 (Saat 18:40): "Gaziantep yenecek/ TPS Türkü yenecek"

Hl5 (Saat 18:40): "100"

Bu mesajların hemen altında, saat 18:41'de oynandığı sistem detaylarında görülen Gaziantep - Alanyaspor ve Mariehamn - TPS Turku maçlarına ait canlı bahis kuponlarının ekran görüntüleri göze çarpıyor.

İlerleyen saatlerde ise "Hl5" isimli kullanıcıdan bahis tahminleri gelmeye devam ediyor:

Saat 18:45: "Keelty Hearts yenecek 100" mesajı atılıyor ve hemen ardından saat 18:41 ile 18:46'da oynandığı görülen kupon detayları paylaşılıyor.

Saat 20:10 - 20:11: Aynı gün "Hl5" tarafından "100", "Hemen" ve "Koper yenecek 100" şeklinde ardı ardına mesajlar gönderiliyor. Alper Çelik ise bu mesajlara saat 20:10'da "Tmm" diyerek yanıt veriyor.

"700 GELDİ" VE "SAHADAN OLAYI" DETAYI 

Yazışmaların devamında, kuponların tuttuğuna yönelik bildirimler ve yeni arayışlar dikkat çekiyor:

Hl5 (Saat 20:53): "700 geldi"

Alper Çelik (Saat 20:53): "Tmm"

Hl5 (Saat 20:53): "Bu sahadan olayını bulamaz mıyız bi yerde"

Alper Çelik (Saat 20:53): "Bilmiyorum ki bakarım yine"

Gecenin ilerleyen saatlerinde de yeni bahis mesajları gönderilmeye devam ediyor:

Saat 21:01: "Stuttgart handikap yenecdk 100" mesajı ve ardından gönderilen kupon görseli dosyada yer alıyor.

Saat 21:03: "Espanyol yenecek 100" ifadesiyle birlikte kupon detayları iletiliyor.

Saat 21:15: "Dinamo Bükreş yenecek 100" mesajı ve beraberindeki kupon detayları ekrana yansıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Futbol, Gündem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi - Son Dakika

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