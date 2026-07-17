Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı - Son Dakika
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Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

17.07.2026 10:23
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Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Fatma Soydaş, bir süre önce 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurmuştu. Olayın yankıları sürerken ikilinin dudak dudağa görüntüleri kafa karıştırdı. Görüntünün gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, bu kez çok konuşulacak bir aşk iddiası ve beraberinde gelen şok bir görüntüyle magazin gündeminin tam merkezine yerleşti. Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği popüler videolarla tanınan Soydaş, "Zebani Efe" lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını ilan etti. İlişki açıklamasının yankıları sürerken, ikiliye ait olduğu iddia edilen bir öpüşme görüntüsü sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

İKİ ZIT KUTBUN SÜRPRİZ AŞKI 

Bir yanda dini içerikli videolarıyla ve Said Hatipoğlu ortaklığıyla tanınan Fatma Soydaş, diğer yanda ise sıra dışı tarzıyla ve "Zebani Efe" lakabıyla adından sıkça söz ettiren Efe Beycan... Sosyal medyanın bu iki zıt kutbundan gelen sürpriz aşk itirafı, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Çift, sevgili olduklarını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla doğruladı.

Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ 

İkilinin taze ilişkisi üzerine tartışmalar devam ederken, internette hızla yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise teknolojinin sınırlarını zorlayan "deepfake" (yapay zeka) teknolojisiyle üretilmiş sahte bir kurgu olduğunu iddia etti.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    zebani öbür tarafta bekliyor merak etme 14 0 Yanıtla
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    İğrençlikler prensesi 4 0 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    ne desek bilemiyorumki... edep çok önemli... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı - Son Dakika
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