Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme - Son Dakika
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Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme

Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme
17.07.2026 08:11
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Altın fiyatları, haftalık bazda son 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle artan enflasyon ve Fed'in faiz artırımı beklentileri altın üzerinde baskı oluştururken, ons altın haftalık yüzde 3,2 değer kaybetti. Gram altın ise yükselişle 6 bin 50 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş gösterse de haftalık bazda güçlü kayıplar vermeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyon endişelerini artırırken yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 990 dolardan işlem gördü. Gün içinde 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test eden ons altın, buna rağmen hafta genelinde yüzde 3,2 değer kaybederek 1 Haziran'dan bu yana en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRA SEVİYESİNDE

Yurt içinde gram altın ise yüzde 0,5 yükselişle 6 bin 50 lira seviyelerinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON KAYGISINI ARTIRDI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, haziran ayına ilişkin ABD tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen petrol fiyatlarındaki sert yükselişin piyasalarda olumlu havanın oluşmasını engellediğini belirtti.

Waterer, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin sürdüğünü vurgulayarak, enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişelerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının kısıtlanabileceği endişesi ve Tahran'ın Husilerden Kızıldeniz ihracat rotasını kapatmaya hazır olmalarını istemesi, petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 12 yükselmesine neden oldu.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği beklentisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimalini de artırdı.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesi nedeniyle baskı altında kalıyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın faiz artırımı çağrısında bulunmasının ardından, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonda kısa vadede iyileşme görülmemesi halinde faiz artışına açık olduklarını söyledi.

Para piyasalarında CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 73 olarak fiyatlıyor.

Ekonomi, Piyasa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme - Son Dakika

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