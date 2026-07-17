Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi - Son Dakika
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Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi

17.07.2026 16:43
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AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından, ünlü şarkıcının yıllar önce katıldığı bir programda sarf ettiği "Bana fazla güvenmeyin, her an satarım hepinizi" ve "Göstere göstere çatır çatır kendim yiyeceğim" sözleri yeniden gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında, AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deprem etkisi yaratan operasyonun ardından, ünlü şarkıcının 4 yıl önce katıldığı bir programda sarf ettiği "Bana fazla güvenmeyin, her an satarım hepinizi" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

18 KİŞİ TUTUKLANDI, İKİNCİ DALGADA YENİ İSİMLER GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları üzerine kuruldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik-fiziki takip verileriyle desteklenen soruşturmada, sarsıcı detaylar ortaya çıktı:

  • Şüphelilerin yasal gelirleriyle uyuşmayan, kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit hareketleri belirlendi.
  • Dernekle bağlantılı hesaplardan, şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarına milyonlarca liralık para aktarıldığı tespit edildi.
  • Kısa süre içinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devri gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

Soruşturmanın ikinci dalgasında aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu yeni isimler gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen Haluk Levent ve 17 kişi tutuklandı.

"BANA GÜVENMEYİN, SATARIM HEPİNİZİ"

Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından gözler, sanatçının 4 yıl önce TV100 ekranlarında Okan Bayülgen’in programında yaptığı açıklamalara çevrildi. Bayülgen’in "Türkiye’nin en güvenilir adamı oldun, senden borç alabilir miyiz?" sorusu üzerine o dönem ironi yaptığı düşünülen Levent'in, bugün yaşanan kehanet gibi sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı: "Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay, güvenilme olayı bence abartılıyor."

"REKLAM PARALARINI ÇATIR ÇATIR KENDİM YİYECEĞİM"

Aynı programda piyasadaki diğer ünlü isimlerin mal mülk edinme hırsını eleştiren ve "Kötü günler adına 80 tane apartman dairesi almışlar, bitmedi insanların kendisini kurtarması" diyen Levent’in, gelecekteki reklam teklifleriyle ilgili kurduğu şu cümleler de MASAK raporlarının ardından okuyucular tarafından "manidar" bulundu: "Hepsini kendim yiyeceğim, bunu söz veriyorum. Hani herkese göstere göstere yiyeceğim, çatır çatır yiyeceğim."

Dernek hesaplarındaki usulsüzlükler ve yasa dışı bahis iddialarıyla cezaevine gönderilen ünlü şarkıcının geçmişteki bu "esprili" açıklamaları, operasyonun ardından sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Dolandırıcılık, Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kara7522 kara7522:
    namusluymus namussuz?? 0 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    adam hakkı adam konuşunca sunucu estafrullah dedi üzelikle Okan Bayülgen programını izleyin devlet işini bilir gerekeni yapar 0 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    İzmir marşın sağolsun sen itiraf etsen de dürüst adamsın. (dedi bazıları) 0 0 Yanıtla
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