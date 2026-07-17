Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde - Son Dakika
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Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

17.07.2026 17:12
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu 4 kişiyle birlikte tutuklanan İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı, cezaevine gönderildi. Balcı'nın, yarışmaya katıldığı dönemden bugüne yüz hatları, burnu ve dudaklarında geçirdiği radikal estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim sosyal medyada tanınmayacak derecede bulunarak gündem oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan büyük "uyuşturucu" soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen ve aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Ayşenur Balcı'nın yıllar içindeki inanılmaz estetik değişimi sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi.

Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

İLYAS YALÇINTAŞ VE AYŞENUR BALCI CEZAEVİNDE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasaklı madde ticaretine ve kullanımına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada, emniyet güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun bilançosu ve hukuki süreç şu şekilde gelişti:

  • Toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerden 11 kişi hakkında adli kontrol kararı talep edildi.
  • Mahkemeye sevk edilen isimlerden aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve sosyal medya fenomeni/yarışmacı Ayşenur Balcı'nın da yer aldığı 4 kişi tutuklandı.
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

YARIŞMADAKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Tutuklama kararının şoku sürerken, sosyal medya kullanıcıları Ayşenur Balcı’nın geçmişini ve bugünkü halini mercek altına aldı. Bir dönemin ekran rekorları kıran moda yarışması "İşte Benim Stilim" ile şöhrete kavuşan Balcı'nın, o dönemdeki doğal ve sarışın imajından eser kalmadığı görüldü. Zaman içinde ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son hali internette arama rekorları kırdı.

Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARI YAN YANA GETİRİLDİ

Sosyal medya platformlarında Balcı'nın yarışmadaki eski fotoğrafları ile güncel fotoğraflarını yan yana getiren binlerce kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle yüz hatları, dudak dolguları, çene yapısı ve burnundaki radikal değişimler sebebiyle birçok kullanıcı Balcı'yı "görse de tanıyamayacağını" belirten yorumlarda bulundu. Adliye koridorlarındaki kelepçeli ve son görüntüsü, geçirdiği estetik evrimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Son Dakika Magazin Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde - Son Dakika

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