Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

“TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TÜRKİYE'DE GEÇİRDİĞİ ZAMANDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDU”

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin bir soruya da yanıt veren Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’de geçirdiği süreden büyük keyif aldığını belirtti.

Sözcü Leavitt, şu ifadeleri kullandı: “Şunu söyleyebilirim ki Başkan, Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duydu. Bu memnuniyet yalnızca NATO Zirvesi'ne katılımıyla sınırlı değildi. Zirvede, ABD'nin NATO müttefiklerini savunma harcamalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmesini takdir etti. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan da büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye büyük önem veriyor."