Gastronomisiyle ünlü şehir alarmda! 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gastronomisiyle ünlü şehir alarmda! 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Gastronomisiyle ünlü şehir alarmda! 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı
17.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde Mersin'den 3 firma yer aldı. Denetimlerde, 'dana eti' olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ve tüketiciyi yanıltan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan güncel 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde Mersin'de faaliyet gösteren 3 firmanın ürünlerinde tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TAPİT EDİLDİ

Listeye göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. tarafından üretilen 'Yöre' markalı 900 gramlık dana sucukta yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

İKİ AYRI FİRMANIN KIYMASINDA DA AYNI TESPİT

Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Lina Et Gurme firmasının satışa sunduğu 'Çiğ dana kıyma' ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya arz ettiği 'Çiğ dana kıyma' ürünlerinden alınan numunelerde de laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı eti bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gastronomisiyle ünlü şehir alarmda! 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:43
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gastronomisiyle ünlü şehir alarmda! 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.