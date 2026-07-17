Fenerbahçe, 4 yıldızını Gornik Zabrze maçının kadrosuna eklemedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

FENERBAHÇE'DE 4 ÖNEMLİ EKSİK

Avrupa sahnesinde boy gösterecek olan Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği resmi oyuncu listesi belli oldu. Açıklanan kadroda yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood yer bulamadı. Ayrıca N'Golo Kante de kadroya yazılmayan bir diğer isim oldu.

SON 24 SAATE KADAR DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin, oynayacağı ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listeye 2 yeni oyuncu ekleme veya çıkarma hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği güncel kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir

Orta Saha: Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz

Hücum: Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Sidiki Cherif