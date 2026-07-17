Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

17.07.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik genişleterek sürdürdüğü soruşturmada, Haluk Levent ile Alper Çelik arasında geçtiği belirlenen yasa dışı bahis içerikli yazışmaların şok edici yeni detayları gün yüzüne çıktı. Dosyaya eklenen son dijital inceleme raporlarında, ikilinin sadece maç tahmini yapmadığı, tek seferde 500 bin TL tutarında yasa dışı kuponlar doldurduğu ve milyon liralık "handikap" pazarlıkları yürüttüğü netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte, sanatçı Haluk Levent ile Ahbap Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları delil niteliği kapsamında inceleme dosyasına dahil edildi. Söz konusu yazışmaların bahis içerikli olduğu iddia edilirken, dosyaya giren ekran görüntülerindeki diyaloglar, milyon liralık miktar konuşmaları ve tek seferde 500 bin TL'ye varan kupon tutarları dikkat çekti.

MİLYON LİRALIK "HANDİKAP" PAZARLIĞI

Soruşturma dosyasına giren ekran görüntülerinde, "Hl5" kullanıcısı ile Alper Çelik arasında geçen yüksek meblağlı yasa dışı bahis iddialarını destekleyen diyaloglar kronolojik olarak şu şekilde yer alıyor:

Saat 22:17'de "Hl5" kullanıcısı, "Real Madrid 0:3 handikap yenecek/ 1 milyon" yazarak yüksek miktarda bir bahis talebinde bulunuyor. Alper Çelik ise saat 22:17'de "0.2 handikap var" diyerek oran durumunu bildiriyor.

"500 YAPTI" MESAJI 

Karşılıklı oran sorgulamasının ardından "Hl5" kullanıcısı saat 22:18'de "1.5 milyon" şeklinde miktar yükseltiyor. Alper Çelik ise saat 22:20'de, sisteme yatırılan tutarı kastettiği öne sürülen "500 yaptı" mesajını gönderiyor. Konuşmanın hemen altında ise Real Madrid - Atl. Madrid maçına ait yasa dışı bahis sitesi kupon ekran görüntüsü yer alıyor.

"620 BİN BEN ALIYORUM, YARIN ÖDEME YAPACAĞIM"

Görsellerde yer alan bir diğer yazışmada ise yüksek tutarlı kupon kazançlarının ve ödeme planlarının konuşulduğu açıkça görülüyor:

Konuşmalarda Augsburg - Stuttgart maçı için yapılan "300" bin liralık bahis tahmini ve beraberindeki 1.205.000 TL maksimum kazançlı kupon görselinin ardından Alper Çelik, saat 21:31'de "620 bin ben alıyorum abi yarın ödeme yapıcam", saat 21:33'te ise "Gerisini de çekim sen yap ödeme" mesajlarını atıyor.

500 BİN LİRALIK CANLI BAHİS KUPONLARI 

Dosyaya giren diğer ekran görüntülerinde de binlerce liralık kupon transferleri ve maç tahminleri devam ediyor:

Hl5 (Saat 21:45): "NFC Volos yenecek/ 100 bin"

Hl5 (Saat 21:48): "Union-Saint-Glouse maçın kalanı/ Dender yenecek"

Hl5 (Saat 21:48): "200"

Bu mesajlaşmanın ardından Alper Çelik’in "Kapandı açılsın" ve "Saint glouse attı" şeklinde canlı takip mesajları ilettiği; NFC Volos - PAOK maçına ait tek seferde 50.000 TL yatırılmış ve 557.500 TL maksimum kazanç hedefleyen ikiz kupon görsellerinin paylaşıldığı görülüyor. Bir başka kupon detayında ise Cincinnati - Montreal ve Augsburg - Stuttgart maçlarına yine tek seferde 50.000 TL yatırılarak 745.290 TL kazanç hedeflendiği sistem kayıtlarına yansıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, İnceleme, Gündem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Ankara’da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu
Trump’ın başına 10 milyon dolar ödül koydular Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydular
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor

20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:26
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
19:45
Fenerbahçe, 4 yıldızını Gornik Zabrze maçının kadrosuna eklemedi
Fenerbahçe, 4 yıldızını Gornik Zabrze maçının kadrosuna eklemedi
19:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
19:10
Şehrin en büyük stadyumu Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 21:59:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.