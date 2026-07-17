Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte, sanatçı Haluk Levent ile Ahbap Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları delil niteliği kapsamında inceleme dosyasına dahil edildi. Söz konusu yazışmaların bahis içerikli olduğu iddia edilirken, dosyaya giren ekran görüntülerindeki diyaloglar, milyon liralık miktar konuşmaları ve tek seferde 500 bin TL'ye varan kupon tutarları dikkat çekti.

MİLYON LİRALIK "HANDİKAP" PAZARLIĞI

Soruşturma dosyasına giren ekran görüntülerinde, "Hl5" kullanıcısı ile Alper Çelik arasında geçen yüksek meblağlı yasa dışı bahis iddialarını destekleyen diyaloglar kronolojik olarak şu şekilde yer alıyor:

Saat 22:17'de "Hl5" kullanıcısı, "Real Madrid 0:3 handikap yenecek/ 1 milyon" yazarak yüksek miktarda bir bahis talebinde bulunuyor. Alper Çelik ise saat 22:17'de "0.2 handikap var" diyerek oran durumunu bildiriyor.

"500 YAPTI" MESAJI

Karşılıklı oran sorgulamasının ardından "Hl5" kullanıcısı saat 22:18'de "1.5 milyon" şeklinde miktar yükseltiyor. Alper Çelik ise saat 22:20'de, sisteme yatırılan tutarı kastettiği öne sürülen "500 yaptı" mesajını gönderiyor. Konuşmanın hemen altında ise Real Madrid - Atl. Madrid maçına ait yasa dışı bahis sitesi kupon ekran görüntüsü yer alıyor.

"620 BİN BEN ALIYORUM, YARIN ÖDEME YAPACAĞIM"

Görsellerde yer alan bir diğer yazışmada ise yüksek tutarlı kupon kazançlarının ve ödeme planlarının konuşulduğu açıkça görülüyor:

Konuşmalarda Augsburg - Stuttgart maçı için yapılan "300" bin liralık bahis tahmini ve beraberindeki 1.205.000 TL maksimum kazançlı kupon görselinin ardından Alper Çelik, saat 21:31'de "620 bin ben alıyorum abi yarın ödeme yapıcam", saat 21:33'te ise "Gerisini de çekim sen yap ödeme" mesajlarını atıyor.

500 BİN LİRALIK CANLI BAHİS KUPONLARI

Dosyaya giren diğer ekran görüntülerinde de binlerce liralık kupon transferleri ve maç tahminleri devam ediyor:

Hl5 (Saat 21:45): "NFC Volos yenecek/ 100 bin"

Hl5 (Saat 21:48): "Union-Saint-Glouse maçın kalanı/ Dender yenecek"

Hl5 (Saat 21:48): "200"

Bu mesajlaşmanın ardından Alper Çelik’in "Kapandı açılsın" ve "Saint glouse attı" şeklinde canlı takip mesajları ilettiği; NFC Volos - PAOK maçına ait tek seferde 50.000 TL yatırılmış ve 557.500 TL maksimum kazanç hedefleyen ikiz kupon görsellerinin paylaşıldığı görülüyor. Bir başka kupon detayında ise Cincinnati - Montreal ve Augsburg - Stuttgart maçlarına yine tek seferde 50.000 TL yatırılarak 745.290 TL kazanç hedeflendiği sistem kayıtlarına yansıyor.