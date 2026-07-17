Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Yaşanan kazada, istasyon marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YAN YATAN TIR, BENZİN İSTASYONUNDAKİ MARKETE GİRDİ

Kaza, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır, önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİ YARALI

Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü Kutret K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alışveriş yaparken hayatını kaybeden Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.