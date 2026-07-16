Kozan\'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

Adana'da narenciyeye alternatif ürün ekiminde çeşitlilik artıyor. Kozan ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında bamya yetiştirildi. Sezonun ilk bamya hasadının yapıldığı bölgede tarlada kilogram fiyatı 150 TL'den alıcı buluyor.

İŞÇİLİĞİ VE HASADI ZOR

Kentte alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşması için ekim alanlarının da ona göre hazırlanması gerektiğini söyleyen üreticiler, geliri yüksek ürünlere öncelik veriyor. Kozan ilçesindeki Konakkuran Mahallesi'nde 2 dönüm arazisine bamya eken Ahmet Yiğenoğlu, işçiliğin ve hasadın zor olmasından dolayı üretim alanının 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.

"ALTERNATİF TARUM ÜRÜNLERİDE YAYGINLAŞMALI"

Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla hasadın başladığını söyleyen Yiğenoğlu, "2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek. Bu yıl tarlada kilogram fiyatı 150 TL. Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor. İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz. Çukurova'da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.