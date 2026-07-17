Bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticilerin kim oldukları belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray\'dan isimler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet ile bahis şikesi iddialarını kapsayan soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞAİBE GÖLGESİNDE KALMAMALI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, futbolun adalet ve alın teriyle anılması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

17 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ YURT DIIŞINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17 şahsın yakalandığı, 2 şahsın ise yurt dışında olduğu bildirildi.

KENDİ TAKIMLARININ ALEYHİNE BAHİS OYNAMIŞLAR!

Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise şüpheli yöneticilerin bahis oynama şekilleri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; yasal bahis platformları (Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddaa, Bilyoner, Birebin) ve MASAK'ın finansal analizleri üzerinden 2020-2026 yıllarını kapsayan dev bir inceleme yapıldı.

Elde edilen tespitlerde, şüpheli kulüp yöneticilerinin aktif olarak görev yaptıkları dönemlerde, kendi kulüplerinin oynadığı maçlarda rakip takımın galibiyetine veya gol bahislerine (alt/üst vb.) yönelik kuponlar yaptıkları belirlendi.

İŞTE İSİM LİSTESİ VE OYNADIKLARI BAHİSLER

MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi neticesinde aşağıda bilgileri yer alan toplam 19 şüpheli hakkında işlem tesis edilmiştir: