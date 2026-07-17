Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

17.07.2026 10:53
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Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 

OĞUZHAN UĞUR GÖZALTINDA

Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. 

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gözaltına alınan Uğur'un emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ayrıca evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi. Uğur'un gözaltı sonrası sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

YURT DIŞINDAN YÜKLÜ PARA TRANSFERİ

Başsavcılık tarafında soruşturma konusu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmazken Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. 

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.

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Son Dakika Gündem Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar - Son Dakika

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