Otizmli Çocuğa Oyun Alanında Engelleme

Esenyurt Marmara Park AVM'de iddiaya göre otizmli bir çocuk, oyun alanına alınmadı. Duruma tepki gösteren anne Müjgan Özdemir, görevlinin fiziki müdahalesiyle karşılaştı. Anne ile görevli arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı.

İddiaya göre olay Marmara Park AVM'de geçtiğimiz gün yaşandı. Müjgan Özdemir, 8 yaşındaki otizmli çocuğu Toprak'ı her zaman olduğu gibi oynaması için AVM içerisinde bulunan kum parkına götürdü. Oyun alanına görünce heyecanlanan Toprak, içeri girmek için sabırsızlandı. Anne Müjgan Özdemir, çocuğunun heyecanlı hareketleri nedeniyle özel bir durumu olduğunu oyun parkı görevlisine anlattı. Ancak görevli, otizmli Toprak'ı oyun parkına alamayacağını söyleyince anne Müjgan Özdemir büyük hayal kırıklığı yaşadı. O anları cep telefonu ile kaydeden Özdemir, görevlinin fiziki müdahalesiyle karşılaştı. Anne Müjgan Özdemir ile oyun parkı görevlisi kız arasında arbede yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yaşananları anlatan anne Müjgan Özdemir, "AVM kum parkı çocuğumun her zaman gittiği bir yer. Bu sefer heyecanlı hareketler yapınca ben kıza otizmli olduğunu söylemek zorunda kaldım sessizce. Kız değişik tavırlarla içeri alamayacağını söyledi. Çocuğumun bütün çırpınışlarına rağmen kız asla alamayacağını söyledi. Ben de video kaydı alıp paylaşmak zorunda kaldım. Ben orada kayıt alırken kız bana saldırdı. Telefonuma vurmaya çalıştı. Daha sonrasında bu çocuk buraya girerse ben bu işyerini terk ederim gibi söylemleri oldu. Arada bir arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde işletme sahibinin kendisini aradığını söyleyen Özdemir, "Olaydan yeni haberi olduğunu, böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmediklerini, Toprak'tan özür dilemek istediğini, istediği zaman gelip istediği kadar oynayabileceğini söyledi. Böyle yaklaşması beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı çaresizliği anlatan anne Özdemir, "İnsanlar çocukları olunca her şeyi yapabilirler. Ben o anda çaresiz kaldım. Sesimin çıktığı kadar haykırmak istedim. Zaten çok zor şeyler yaşıyoruz. Daha çok zorlaştırmayın hayatı demek istedim. Aslında oradaki haykırmalarım sesimin yükselmesi çaresizliğimden kaynaklanmıştı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL