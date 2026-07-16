Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı - Son Dakika
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Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Bodrum\'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı
16.07.2026 19:58
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen dünyanın en pahalı yatlarından 'Hadar' ve 'Blue', toplam 615 ton yakıt aldı. Yakıt ikmali 21 tankerle yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından 'Hadar' ve 'Blue' toplam 615 ton yakıt aldı.

LÜKS YATLAR BODRUM'DA

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 136 metre uzunluğundaki 'Hadar', denizcilik dünyasında eski adı 'Flying Fox' ile tanınıyor. 2019 yılında Almanya'da inşa edilen ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yatın yeni sahibinin Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet Ailesi olduğu öğrenildi.

Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Daha önce Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Ege koylarındaki tatiline de ev sahipliği yapan mega yatta çift helikopter pisti, sinema salonu, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi ve hamam bulunuyor.

Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

21 AKARYAKIT TANKERİ GELDİ

İskelenin diğer tarafına demirleyen, Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki 'Blue' isimli süper yatın ise Arap milyarder Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtildi.

Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki yatta 9 güverte, çift helikopter pisti, özel plaj kulübü, yüzme platformu ve balkonlu lüks kabinler yer alıyor.

Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Bodrum Limanı'nda yan yana demirleyen iki lüks yat için gün boyu yakıt ikmal çalışması yapıldı. Karadan iskeleye yanaşan 21 akaryakıt tankerinden Hadar'a 280 ton, Blue'ya ise 335 ton olmak üzere toplam 615 ton yakıt aktarıldı. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından yatların Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Finans, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı - Son Dakika

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