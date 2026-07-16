Bebek Arabasında Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
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Bebek Arabasında Metamfetamin Yakalandı

16.07.2026 17:04
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Samsun'da bir çift, 7 aylık bebekleriyle birlikte 1.210 gram metamfetaminle tutuklandı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde 7 aylık bebeğin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ile yakalanan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu karı-kocanın 7 aylık bebeklerinin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş kadın çantasının içinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen M.A. (43) adlı kadın ile M.K.M.Ö. (56) adlı kocası gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Polis, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek Arabasında Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika

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