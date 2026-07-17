Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

17.07.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze törenine, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğuk tokalaşması ile alandaki "iki genel başkan" çelengi damga vurdu. İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri görüldü.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Acı haberin ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere başkente getirildi.

DENİZ BAYKAL'IN YANINA DEFNEDİLECEK

Karşıyaka Mezarlığı'nda siyasetçilerin ve sevenlerinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na götürülecek. Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrinin yanına defnedilecek.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

BUTLAN KARARI SONRASI İKİNCİ TEMAS: ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze töreni, CHP içerisindeki hukuki ve siyasi gelişmelerin gölgesinde dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu sürecin ardından ikinci kez bir cenazede yan yana geldi.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

Tören alanına gelerek cenaze safına ilk geçen isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra alana gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek elini hızlıca sıktı ve saftaki yerini aldı. İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri dikkat çekti.

İki isim, mahkeme kararının ardından ilk yüz yüze görüşmelerini ve tokalaşmalarını, 25 Haziran'da vefat eden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde gerçekleştirmişti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ALANDA İKİ "GENEL BAŞKAN" ÇELENGİ

Öte yandan, Olcay Baykal'ın cenaze töreni öncesinde alana gönderilen çelenklerdeki bir detay gözlerden kaçmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve her ikisinin üzerinde de "CHP Genel Başkanı" yazılı olan iki ayrı çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Olcay Baykal, Deniz Baykal, Özgür Özel, Siyaset, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Birdal Güven Birdal Güven:
    Biri seçilen diğeri hükumetin atadığı net 5 5 Yanıtla
    BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    He Biri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Diğeri Öz İmam Partisi Eş Genel Başkanı Kankası İle Birlikte 5 4
  • Sedat Genç Sedat Genç:
    diğeri senin gibi para karşılığında seçtiler.. 6 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HADİ KILIÇTAROĞLU CHP GENEL BAŞKAN SIFATIYLA KATILMIŞ DA BU ZIP ZIP HANGİ SIFATLA KATILMIŞ ACABA 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    biri genel başkan biri mahkemeyle tescilenmiş birşi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Jet ski macerası felaketle bitti: 1 çocuk öldü, baba ile kızı kayıp Jet ski macerası felaketle bitti: 1 çocuk öldü, baba ile kızı kayıp
Arjantin’in tartışmalı pankartına Londra’dan sert yanıt: Falkland Bizimdir Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası’nda VIP locada çarpıcı görüntüler Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:42
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:47:37. #7.12#
SON DAKİKA: Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.