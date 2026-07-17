Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Acı haberin ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere başkente getirildi.
Karşıyaka Mezarlığı'nda siyasetçilerin ve sevenlerinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na götürülecek. Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrinin yanına defnedilecek.
Cenaze töreni, CHP içerisindeki hukuki ve siyasi gelişmelerin gölgesinde dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu sürecin ardından ikinci kez bir cenazede yan yana geldi.
Tören alanına gelerek cenaze safına ilk geçen isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra alana gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek elini hızlıca sıktı ve saftaki yerini aldı. İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri dikkat çekti.
İki isim, mahkeme kararının ardından ilk yüz yüze görüşmelerini ve tokalaşmalarını, 25 Haziran'da vefat eden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde gerçekleştirmişti.
Öte yandan, Olcay Baykal'ın cenaze töreni öncesinde alana gönderilen çelenklerdeki bir detay gözlerden kaçmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve her ikisinin üzerinde de "CHP Genel Başkanı" yazılı olan iki ayrı çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü.
Son Dakika › Gündem › Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi - Son Dakika
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